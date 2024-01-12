Глава Пентагона контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы с помощью полного набора защищенных средств связи, сообщает Zakon.kz.

Ллойд Остин находится в больнице с 1 января после того, как 22 декабря у него возникли осложнения после операции по лечению рака простаты, сообщает CNN.



"Министр Остин отдал сегодня приказ ЦЕНТКОМу о нанесении ударов и контролировал ситуацию в режиме реального времени с помощью полного набора средств защищенной связи. После нанесения ударов он побеседовал с представителями Совета национальной безопасности, председателем и командующим ЦЕНТКОМ, чтобы дать первоначальную оценку ситуации после нанесения ударов". Источник CNN

По словам представителя оборонного ведомства США, со вторника по четверг вечером Остин дважды говорил с президентом Джо Байденом и провел несколько звонков с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом К. Брауном, командующим Центральным командованием США генералом Эриком Куриллой и Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты ответных действий и их выполнение после разрешения президента.

США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Йемен пообещал отомстить этим странам.