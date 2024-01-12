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Законодательство РК

Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

сын Джо Байдена Фото: wikimedia
Сына президента США Хантера Байдена обвиняют в девяти налоговых преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По мнению прокуроров, он в течение четырех лет не выплачивал налоговой службе 1,4 млн долларов, а вместо этого использовал деньги для финансирования экстравагантного образа жизни, включавшего наркотики и алкоголь, сообщает Sky News.

Эти эпизоды связаны с деловыми соглашениями, которые, помимо прочего, стали поводом для расследования относительно импичмента его отца со стороны республиканцев в Палате представителей Конгресса США.

Адвокат Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что его клиент уплатил свои налоги и его преследуют из-за его известной фамилии.

11 января Байден впервые выступил в федеральном суде в Лос-Анджелесе по делу, возбужденному специальным адвокатом Дэвидом Вайсом. В случае признания его виновным ему грозит до 17 лет тюрьмы.

Прошлым летом федеральный судья отклонил предложенное соглашение о признании вины. Министерство юстиции заявило, что расследование по Хантеру Байдену продолжается.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США настаивают на обвинении Хантера Байдена в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания за закрытыми дверями в рамках расследования относительно импичмента его отца-президента. Это может повлечь за собой новые уголовные обвинения. Хантер Байден предложил публично дать показания в рамках расследования, но законодатели отказали ему.

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