Мир

Трамп усомнился в адекватности Греты Тунберг, активистка ответила президенту Америки

Конфликт Трампа и Греты Тунберг, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 08:02 Фото: Instagram/gretathunberg
Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг злой и сумасшедшей, а также посоветовал ей обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Так он прокомментировал 6 октября вопрос о депортации активистки из Израиля.

"Она больше не заботится об окружающей среде. Теперь она возмутитель спокойствия. У нее проблемы с управлением гневом. Я думаю, ей следует обратиться к врачу. Она сердита. Если вы понаблюдаете за ней, то заметите, что она молода. Она такая злая. Она такая сумасшедшая", – сказал Трамп.

Экологическая активистка не заставила себя долго ждать и ответила американскому лидеру у себя на странице в Instagram.

"Я слышала, что Дональд Трамп в очередной раз высказал свое очень лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я была бы рада получить любые рекомендации, которые могут понадобиться вам для решения этих так называемых "проблем с управлением гневом", поскольку – судя по вашему впечатляющему послужному списку – вы, похоже, тоже страдаете от них", – отметила она.

Фото: Instagram/gretathunberg

Ранее Тунберг пожаловалась на укусы клопов в израильской тюрьме.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
