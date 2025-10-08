Трамп усомнился в адекватности Греты Тунберг, активистка ответила президенту Америки

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг злой и сумасшедшей, а также посоветовал ей обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Так он прокомментировал 6 октября вопрос о депортации активистки из Израиля.

"Она больше не заботится об окружающей среде. Теперь она возмутитель спокойствия. У нее проблемы с управлением гневом. Я думаю, ей следует обратиться к врачу. Она сердита. Если вы понаблюдаете за ней, то заметите, что она молода. Она такая злая. Она такая сумасшедшая", – сказал Трамп.

TRUMP ON GRETA THUNBERG:



"She's a troublemaker, she has a mental problem, she's crazy, I think she needs to see a doctor. You can take her, take her."



He's Projecting, isn't he? pic.twitter.com/NcS4JQTS6x — Khalissee (@Kahlissee) October 6, 2025

Экологическая активистка не заставила себя долго ждать и ответила американскому лидеру у себя на странице в Instagram.

"Я слышала, что Дональд Трамп в очередной раз высказал свое очень лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я была бы рада получить любые рекомендации, которые могут понадобиться вам для решения этих так называемых "проблем с управлением гневом", поскольку – судя по вашему впечатляющему послужному списку – вы, похоже, тоже страдаете от них", – отметила она.

Фото: Instagram/gretathunberg

Ранее Тунберг пожаловалась на укусы клопов в израильской тюрьме.