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Крупный пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана 6 марта будет работать с перерывами

Крупный пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана 6 марта будет работать с перерывами, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 09:31 Фото: gov.kg
6 марта 2024 года крупный пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана будет работать с перерывами. Речь о контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ак-Тилек-автодорожный", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, временные перерывы в пропуске лиц, транспортных средств и грузов на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" с 9:00 до 14:00 6 марта возможны в связи с ремонтно-восстановительными работами по профилактике сетей ОАО "Кыргызтелеком".

"Другие пограничные переходы, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 5 марта.

В управлении напомнили, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие КПП:

  • в Чуйской области: "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный";
  • в Таласской области: "Чон-Капка-автодорожный".
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать время и маршруты движения", – добавили в Управлении информации и коммуникаций.

29 февраля 2024 года стало известно, что Казахстан меняет режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном. Подробности по ссылке.

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