Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Восемь человек пострадали во время столкновения с полицией на митинге в Германии

митинг Фото: X(Twitter)/@Redskinsberlin
В Берлине различные организации левого толка в память о лидерах немецкого рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убитых в 1919 году, организовали демонстрации. В ходе акции начались стычки между активистами и полицейскими, пострадали 8 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала RBB, акцию левые проводят ежегодно в середине января в берлинском районе Лихтенберг, пришли около 3 тыс. человек. Среди пострадавших как демонстранты, так и полиция. Все они госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии.

Известно, что участники акции высказывались в поддержку Йемена, а также "требовали прекратить поставки оружия" в Украину.

По данным газеты B.Z., демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Именно в этот момент полиция остановила шествие и начались стычки. В частности, газета издание, что агрессивно настроенные демонстранты набросились на полицейских с флагштоками.

Левая партия организовала возложение венков на расположенном в Лихтенберге мемориале. В демонстрации представители политической силы не участвовали, отмечается в сообщении.

Читайте также

извержение вулкана
В Исландии вновь произошло извержение вулкана
число жертв в Газе
Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 24 тысяч
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: фермеры Румынии заблокировали пункт пропуска на границе, Путин заявил об укреплении РФ
Елена Беляева
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Авария на дорогах ЗКО, Уральск
"Нельзя убивать людей на зимних трассах": маслихат ЗКО требует уволить директора облфилиала "КазАвтоЖола"
шов на автомобильной развязке
На разворотном автомобильном мосту в Алматы разошелся шов
Фото: Indiana University
Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Жетысуской области
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: