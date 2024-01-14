Восемь человек пострадали во время столкновения с полицией на митинге в Германии

В Берлине различные организации левого толка в память о лидерах немецкого рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убитых в 1919 году, организовали демонстрации. В ходе акции начались стычки между активистами и полицейскими, пострадали 8 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала RBB, акцию левые проводят ежегодно в середине января в берлинском районе Лихтенберг, пришли около 3 тыс. человек. Среди пострадавших как демонстранты, так и полиция. Все они госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии.

Известно, что участники акции высказывались в поддержку Йемена, а также "требовали прекратить поставки оружия" в Украину.

По данным газеты B.Z., демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Именно в этот момент полиция остановила шествие и начались стычки. В частности, газета издание, что агрессивно настроенные демонстранты набросились на полицейских с флагштоками.

Левая партия организовала возложение венков на расположенном в Лихтенберге мемориале. В демонстрации представители политической силы не участвовали, отмечается в сообщении.