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Бизнесвумен победила на выборах президента Исландии

Халла Томасдоттир, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 17:42 Фото: Instagram/hallatomas
Халла Томасдоттир, предпринимательница и инвестор, победила на президентских выборах в Исландии, сообщает Zakon.kz.

Томасдоттир была избрана, набрав 34,3% голосов, победив бывшего премьер-министра Катрин Якобсдоттир с 25,2% и Халлу Хрунд Логадоттир с 15,5%, сообщила исландская телерадиокомпания RUV в воскресенье, 2 июня.

Примечательно, что первые три места в президентской гонке заняли женщины.

55-летняя Томасдоттир вела кампанию как человек, который стоит выше партийной политики и может помочь начать дискуссии по фундаментальным вопросам, таким как влияние социальных сетей на психическое здоровье молодых людей, развитие Исландии как туристического направления и роль искусственного интеллекта.

Томасдоттир впервые приобрела известность во время финансового кризиса, когда ее провозгласили соучредителем Audur Capital, одной из немногих исландских инвестиционных компаний, переживших потрясения.

Она сменит президента Гудни Йоханнессона, который не добивался переизбрания после двух четырехлетних сроков. Томасдоттир вступит в должность 1 августа.

Исландия – скандинавское островное государство, расположенное в Северной Атлантике, население около 384 000 человек и имеет давнюю традицию избрания женщин на высокие должности.

Так, их бывший президент Вигдис Финбогадоттир была первой демократически избранной женщиной-президентом во всем мире, когда она стала главой Исландской Республики в 1980 году.

В понедельник, 3 июня, в Иране завершится регистрация кандидатов на президентские выборы.

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