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День президентских выборов стартовал на Тайване

Тайвань Фото: X(Twitter)/@qnazionale
Президентские выборы на Тайване стартуют 13 января, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, выборы способны повлиять на судьбу всего региона. Уточняется, что победа кандидата от правящей партии КНР может привести к вооруженному конфликту.

Отмечается, что фаворитом у избирателей считается 64-летний Лай Циндэ, кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), занимающий пост вице-президента в текущем правительстве. Политик уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Оппозицию представят две партии – Гоминьдан и молодая Тайваньская народная партия (ТНП), учрежденная в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 7 января в Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы.

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