Террористы на автомобилях въехали в толпу людей в Израиле

Полиция Израиля задержала двух палестинцев по подозрению в совершении терактов в городе Раанана. Террористы въехали в толпу людей на автомобилях, насмерть сбив одну женщину и травмировав еще 17 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 16 января, в результате террористической атаки в центральном Израиле 17 человек пострадали и один погиб. По подозрению в совершении теракта задержаны двое уроженцев Палестины.

По данным полиции, подозреваемые угнали автомобили и врезались на них в толпу людей. Инцидент случился 15 января в городе Раанана к северу от Тель-Авива. На место происшествия немедленно прибыли медики, полицейские и вооруженные силы безопасности.





Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили менее серьезные травмы. В больнице Раананы подтвердили гибель одной женщины, которую госпитализировали в критическом состоянии. Среди пострадавших девять детей, один из них тяжело травмирован.

Ранее стало известно, что группа израильтян, выживших после теракта ХАМАС в октябре 2023 года, подала в суд на силовые структуры страны, требуя выплаты компенсаций.