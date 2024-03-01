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В Польше автомобиль наехал на толпу людей, 17 человек пострадали

В Польше автомобиль наехал на толпу людей, 17 человек пострадали, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 01:00 Фото: pixabay
В центре польского Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 17 человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, двое пострадавших получили очень серьезные ранения. Среди раненых шестеро несовершеннолетних различного возраста, их жизням ничто не угрожает.

Заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал сообщил журналистам, что происшествие не квалифицируется как теракт.

33-летний водитель скрылся с места происшествия, столкнувшись с четырьмя другими машинами. Вскоре его задержали.

Ранее сообщалось о другом похожем ДТП. 9 сентября 2023 года в Кахраманмараше на юго-востоке Турции грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве. В ДТП погибли пять человек, 25 человек получили ранения. 

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