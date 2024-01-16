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Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки

Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки Фото: wikimedia
Самый молодой кандидат в президенты США от Республиканской партии, бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, отказался от дальнейшего участия в предвыборной кампании после провала на первых предварительных выборах в штате Айова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, предприниматель Вивек Рамасвами, претендовавший на статус кандидата в президенты от Республиканской партии, отказался участвовать в выборах. Он принял такое решение после провала на первом кокусе (предварительных внутрипартийных выборах) в штате Айова.

"Я буду честен сегодня. Первая горькая правда – и для меня это было тяжело, должен признать, – но мы рассмотрели это (отказ от участия в выборах. – Прим. ред.) со всех сторон. И я думаю, это тоже правда, что мы не добились того сюрприза, который рассчитывали преподнести сегодня", – сказал Рамасвами на встрече с представителями своего предвыборного штаба в штате Айова.

Предприниматель призвал своих сторонников поддержать экс-президента Дональда Трампа, который, по данным предварительных подсчетов, выиграл первый кокус в Айове. Рамасвами заявил, что теперь Трамп "будет пользоваться его полной поддержкой". Бизнесмен собирается лично отправиться в штат Нью-Гемпшир, чтобы агитировать избирателей голосовать за Трампа.

38-летний Вивек Рамасвами был самым молодым кандидатом в президенты США среди всех, кто претендует на участие в выборах в ноябре 2024 года. В своей предвыборной кампании он стремился завоевать симпатии молодежи. Рамасвами отмечал, что Республиканской партии нужна новая вдохновляющая национальная идея, поскольку "вера, патриотизм и прилежный труд сейчас находятся в упадке". Он критиковал других республиканцев за то, что те до сих пор повторяют лозунги, которые были популярны еще в 1980-е годы. При этом Рамасвами был единственным представителем Республиканской партии, который не пытался бороться с Дональдом Трампом, а с самого начала выступал в его поддержку и даже называл его "величайшим президентом XXI века".

Дональд Трамп выиграл первые предварительные внутрипартийные выборы (кокус) в штате Айова. На момент подсчета 98% голосов в его поддержку высказались порядка 51% республиканцев. Вивек Рамасвами финишировал четвертым с 7,7% голосов. Помимо Трампа, он уступил губернатору Флориды Рону ДеСантису (21,2%) и бывшей постоянной представительнице США при ООН Никки Хейли (19,1%).

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