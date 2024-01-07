Кандидат в президенты США намерен вывести страну из НАТО

Кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что выведет США из НАТО, если станет президентом, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал портал Politico со ссылкой на источники.

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости будет переоценивать нашу собственную поддержку", – рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклоклин.

Рамасвами занимает четвертое место в общенациональных опросах и далек от победы в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. Однако Рамасвами не единственный кандидат от Республиканской партии, опасающийся НАТО. Будучи президентом, Трамп обсуждал вопрос о выходе США.

Верховный суд США рассмотрит беспрецедентное решение Верховного суда Колорадо об исключении бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней этого штата.

