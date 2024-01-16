Трамп выиграл первичные выборы в штате Айова

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует в кокусе (первичных выборах) Республиканской партии в штате Айова. Это первый штат, где проходит первичное голосование, по итогам которого партия окончательно определит своего кандидата на выборах в ноябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Республиканской партии в Айове 16 января, бывший президент США Дональд Трамп побеждает в кокусе (предварительных выборах) кандидата от республиканцев после подсчета 83% голосов.

По данным партии, экс-президент получил поддержку 51% сторонников Республиканской партии в Айове. На втором месте идет губернатор Флориды Рон ДеСантис с 21,3%.

По информации CNN, Дональд Трамп лидирует с большим отрывом, набрав более 51,9 тыс. голосов и получив поддержку 17 делегатов. У ДеСантиса и еще одной конкурентки Трампа, Никки Хейли, по пять делегатов.

Дональд Трамп отреагировал на предварительные результаты голосования, поблагодарив "замечательных людей из Айовы" за поддержку. Он заявил, что "воодушевлен и глубоко польщен" доверием избирателей.

В избирательном штабе Рона ДеСантиса уже заявили, что он продолжит предвыборное соперничество с Трампом, несмотря на неубедительные результаты первого кокуса. В штабе Никки Хейли пока не давали развернутых комментариев об итогах голосования.

Кокусы – это собрания сторонников главных политических партий в США, на которых выбирают кандидатов для участия в полноценных президентских выборах. Айова – первый штат, в котором Республиканская партия проводит кокус перед выборами президента США в ноябре 2024 года. Итоги этого голосования во многом "зададут тон" последующему выбору кандидата в президенты. Пока что ситуация складывается в пользу Дональда Трампа, который продолжает бороться за право участвовать в выборах на всей территории страны.

Ранее в Верховный суд США поступила апелляция Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, который исключил экс-президента из избирательных бюллетеней в этом штате.