Ситуация в Украине: Верховная рада приняла закон о создании электронного реестра военнообязанных

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Польские перевозчики прекратят блокаду границы с Украиной 17 января до 1 марта для проведения дальнейших переговоров с правительством, сообщает Zakon.kz.

Правительство РФ одобрило конфискацию имущества у осужденных по статье о дискредитации российской армии.



Европейская служба внешних связей проводит аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине в течение двух последних лет, в ответ на заявления некоторых стран ЕС о недостаточных объемах поставок.

Американский предприниматель Илон Маск был принужден к тому, чтобы передать военным систему Starlink для их целей, при этом сохраняя ее финансирование. Такое мнение выразил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Зеленский в Давосе перед участием во Всемирном экономическом форуме встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Обсудили многие важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами по двусторонним договорам безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО", – сообщил Зеленский после встречи.

В Швейцарии организуют пятую конференцию по мирному урегулированию в Украине, сообщили президенты Виола Амхерд и Владимир Зеленский в Берне. Приглашены будут страны, поддерживающие территориальную целостность Украины.

Верховная рада Украины во втором, окончательном чтении приняла закон о создании единого электронного реестра военнообязанных. Читайте также Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой Пожар на складе Wildberries: покупателям перечислили деньги за отмененные заказы Сотни туристов оказались в снежном плену из-за схода лавины в Китае

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