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Плюс две Польши: как выросло население Земли в 2023 году

Как выросло население Земли в 2023 году Фото: pixabay
Количество людей на Земле в 2023 году выросло на 75 млн человек. Это примерно вдвое больше, чем все население таких стран, как Польша или Марокко, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 29 декабря, в 2023 году население Земли увеличилось на 75 млн человек и к 1 января 2024 года составит более 8 млрд человек. Такие данные приводит Бюро переписи населения США.

По оценкам экспертов, в целом по всему миру рост населения за год составил около 1%. К началу 2024 года каждую секунду в мире будут происходить в среднем 4,3 рождения и две смерти.

В США, по данным американского статистического ведомства, население выросло на 0,53% за год (на 1,7 млн человек). При сохранении такой тенденции к концу 2020-х это десятилетие будет наихудшим по темпам роста населения Соединенных Штатов за всю историю. В США смертность превышает рождаемость, но восполнение населения происходит за счет иммигрантов.

По состоянию на 29 декабря 2023 года самая населенная страна мира – это Индия, где живут более 1 млрд 420,5 млн человек. На втором месте Китай (1 млрд 411,7 млн).

Тем временем в Казахстане в 2023 году родился 20-миллионный житель. Ожидается, что к 2050 году население страны достигнет примерно 27,5 млн человек.

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