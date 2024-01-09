Крупный пожар произошел на цементном заводе в Семее

Сегодня, 9 января 2024 года, в Семее на территории цементного завода произошел крупный пожар. Сообщение в противопожарную службу поступило в 12:59. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Абайской области.

В ходе проведения разведки сотрудники органов гражданской защиты установили, что в галерее подачи известняка горела транспортерная лента.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

На месте пожара незамедлительно был создан оперативный штаб по ликвидации пожара, а также определены три боевых участка для тушения.

"Тушение осуществлялось с применением трех автолестниц и лафетных стволов пожарных автоцистерн. Пожар удалось локализовать на площади 390 кв. м. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

Сотрудники ДЧС Абайской области вынесли девять газовых баллонов (по 50 л) из цеха по ремонту оборудования, который находился под галереей.

"Причина пожара устанавливается". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

По данным ДЧС Абайской области, всего в тушении пожара были задействованы 47 человек личного состава, 13 единиц техники и автомобиль газодымозащитной службы (АГДЗС).

Жителям и гостям Абайской области в ДЧС региона напомнили "о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности".

"Будьте бдительны! При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номерам "101" или "112", – добавили в пресс-службе ДЧС Абайской области.

Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов озвучил предварительные версии причин пожара в хостеле "Алматы", в котором погибли 13 человек. Трагедия произошла утром 30 ноября 2023 года.