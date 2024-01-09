Крупный пожар произошел на цементном заводе в Семее
В ходе проведения разведки сотрудники органов гражданской защиты установили, что в галерее подачи известняка горела транспортерная лента.
Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
На месте пожара незамедлительно был создан оперативный штаб по ликвидации пожара, а также определены три боевых участка для тушения.
"Тушение осуществлялось с применением трех автолестниц и лафетных стволов пожарных автоцистерн. Пожар удалось локализовать на площади 390 кв. м. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Абайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
Сотрудники ДЧС Абайской области вынесли девять газовых баллонов (по 50 л) из цеха по ремонту оборудования, который находился под галереей.
"Причина пожара устанавливается".Пресс-служба ДЧС Абайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
По данным ДЧС Абайской области, всего в тушении пожара были задействованы 47 человек личного состава, 13 единиц техники и автомобиль газодымозащитной службы (АГДЗС).
Жителям и гостям Абайской области в ДЧС региона напомнили "о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности".
"Будьте бдительны! При возникновении чрезвычайной ситуации сообщите по номерам "101" или "112", – добавили в пресс-службе ДЧС Абайской области.
Ранее министр по ЧС Сырым Шарипханов озвучил предварительные версии причин пожара в хостеле "Алматы", в котором погибли 13 человек. Трагедия произошла утром 30 ноября 2023 года.