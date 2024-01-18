Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из-за покусавшего стюардессу пассажира экстренно посадили самолет в Японии

Пассажир самолета в Японии покусал стюардессу Фото: pixabay
Самолет, летевший из Токио в американский Сиэтл, экстренно вернулся в аэропорт японской столицы из-за дебошира, который набросился на стюардессу и укусил ее, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, инцидент произошел поздним вечером 16 января. Самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) вылетел из токийского аэропорта Ханеда в 21:47 по местному времени и вернулся обратно всего через час.

В авиакомпании пояснили, что причиной, по которой воздушное судно экстренно развернули в воздухе, стал дебош на борту. Один из пассажиров, гражданин США, во время полета укусил стюардессу. Представитель ANA сообщил, что после приземления самолета в Токио буйного американца задержала полиция.

Пострадавшая стюардесса получила легкие телесные повреждения. В полиции Токио отказались раскрывать другие подробности этого инцидента.

CNN отмечает, что это не первый случай, когда авиадебоширы пускают в ход зубы. В 2022 году двух пассажиров американских авиалиний American Airlines и Delta Air Lines оштрафовали за то, что они искусали других находившихся в самолетах людей. Один из них получил штраф почти в 82 тыс. долларов, второй – в 77,2 тыс. долларов.

В конце 2023 года похожий скандал произошел в Казахстане: некий известный певец и актер вступил в конфликт со стюардессой и ударил ее в лоб.

Читайте также

Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Новый удар: США бомбят хуситов в Йемене
Новый удар: США бомбят хуситов в Йемене
Стало известно о госпитализации короля Великобритании Карла III
Стало известно о госпитализации короля Великобритании Карла III
Никита Дробны
США Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: