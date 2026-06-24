Пассажир укусил попутчика и заставил пилотов экстренно посадить самолет

Во время захода самолета компании American Airlines на посадку в международном аэропорту Филадельфии американским пилотам пришлось совершить экстренную посадку из-за того, что пассажир укусил своего попутчика, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Fox News, судя по аудиозаписи переговоров экипажа с диспетчерами, пилот сообщил наземным службам, что один из пассажиров укусил другого человека и пытается вступить в драку с окружающими.

Поэтому экипаж запросил присутствие полиции и медицинских работников сразу после приземления самолета. Пилот также предположил, что причиной поведения пассажира могла стать медицинская или психическая проблема.

После благополучной посадки рейса к самолету прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Представители авиакомпании позже подтвердили, что пассажир "переживал психологический кризис" во время полета.

В авиакомпании поблагодарили членов экипажа и медицинского работника, оказавшего помощь во время полета.

Ранее сообщалось, что в одной из стран Ближнего Востока неожиданно восстановили авиасообщение.