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Мир

Барак Обама опроверг слухи о разводе с женой

Барак Обмана, США, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 16:06 Фото: Instagram/barackobama
Барак Обама развеял слухи о проблемах в браке с женой Мишель, посвятив ей трогательные строки в честь очередного дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram бывший президент США публиковал совместное фото.

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и изяществом – и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой приключения жизни. Я люблю тебя", – написал Обама.

Мишель ответила на поздравление в своем аккаунте, сопроводив публикацию словами:

"Я люблю тебя, дорогой".

Это заявление стало ответом на домыслы о возможных проблемах в их отношениях, которые ранее появились в некоторых СМИ после отсутствия Мишель на нескольких важных мероприятиях, включая похороны бывшего президента Джимми Картера, состоявшиеся 9 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
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