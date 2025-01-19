Барак Обама опроверг слухи о разводе с женой

Фото: Instagram/barackobama

Барак Обама развеял слухи о проблемах в браке с женой Мишель, посвятив ей трогательные строки в честь очередного дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram бывший президент США публиковал совместное фото. "С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты наполняешь любое пространство теплом, мудростью, юмором и изяществом – и при этом выглядишь потрясающе. Я счастлив, что могу разделить с тобой приключения жизни. Я люблю тебя", – написал Обама. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barack Obama (@barackobama) Мишель ответила на поздравление в своем аккаунте, сопроводив публикацию словами: "Я люблю тебя, дорогой". Это заявление стало ответом на домыслы о возможных проблемах в их отношениях, которые ранее появились в некоторых СМИ после отсутствия Мишель на нескольких важных мероприятиях, включая похороны бывшего президента Джимми Картера, состоявшиеся 9 января 2025 года.

Поделиться новостью