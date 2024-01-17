Пакистан пообещал отомстить за обстрел своей территории со стороны Ирана

Власти Пакистана резко отреагировали на авиационный удар, который Иран нанес по базам суннитских военизированных группировок на территории страны. В Пакистане пригрозили "возмездием" за вторжение в авиационное пространство государства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 17 января, власти Пакистана решительно осудили иранский авиационный удар по своей территории. По заявлению пакистанской стороны, в результате этого обстрела погибли двое детей. В Пакистане удар со стороны Ирана назвали "неспровоцированным нарушением воздушного пространства" и пригрозили "возмездием".

МИД Пакистана выступил с заявлением, в котором говорится, что атака на территорию страны привела к "гибели двух невинных детей", и предупредил Иран о "серьезных последствиях". В министерстве подчеркнули, что ситуация вызывает беспокойство, поскольку между Ираном и Пакистаном существуют налаженные каналы дипломатических коммуникаций. Утверждается, что жертвами авиационного удара стали две девочки восьми и 12 лет, еще четыре человека ранены.

Иранская сторона утверждает, что использовала высокоточное вооружение и беспилотники для уничтожения баз суннитских боевиков из группировки "Джейш аль-Адль", расположенных в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан.

"Два ключевых оплота террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане были уничтожены целевыми ударами ракет и дронов. Центром проведения операции был район, известный как Кох-Сабз ("Зеленая Гора") в пакистанской провинции Белуджистан, который считают одним из крупнейших центров деятельности боевиков", – говорится в публикации иранского информагентства Tasnim.

Tasnim отмечает, что в середине декабря боевики "Джейш аль-Адль" (в Иране группировка более известна как "Джейш аль-Дульм") атаковали полицейский участок в городе Раск на территории иранской провинции Систан и Белуджистан. В результате этого нападения были убиты 11 сотрудников полиции Ирана.

Представители "Джейш аль-Адль" заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы атаковал с помощью шести беспилотников и нескольких ракет "два дома, где жили жены и дети" членов группировки.

Район Кох-Сабз, расположенный примерно в 50 км от границы Пакистана и Ирана, известен как база одного из бывших командующих группировки "Джейш аль-Адль" Муллы Хашима, который был убит в 2018 году в перестрелке с иранскими силовиками.

"Джейш аль-Адль" – это сепаратистская группировка суннитов, которая действует как в Пакистане, так и в Иране. Она неоднократно брала на себя ответственность за террористические акты на иранской территории. Члены группировки выступают за признание независимости иранской провинции Систан и Белуджистан.

Ранее Иран нанес удары по базе израильской разведки на территории Ирака. Иранское государственное информагентство ИРНА со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщило, что корпус "в ответ на недавние преступления террористических групп нанес ракетный удар по одному из основных шпионских центров Израиля (Моссад) в Иракском Курдистане и по штабу и базе террористов в Сирии, которые причастны к терактам в Кермане и Раске".