Эпидемия страшной болезни распространяется в Африке

В африканской Замбии произошла вспышка холеры. Болезнь быстро распространяется, от нее умерли уже более 400 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, более 10 тысяч человек заболели и 412 скончались в результате вспышки холеры в Замбии. Власти страны закрыли все школы на карантин до 29 января, а рассчитанный на 60 тысяч зрителей футбольный стадион в столице страны Лусаке переоборудовали в огромный полевой госпиталь.

Правительство Замбии объявило, что для борьбы с эпидемией проведет масштабную кампанию по вакцинации и направит в затронутые болезнью районы по 2,4 млн литров чистой воды в день. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям привели в повышенную готовность.

Холеру выявили в Замбии еще в октябре 2023 года, но быстро справиться с ней не удалось. Единичные вспышки заболевания переросли в эпидемию – по состоянию на 17 января Общественный институт здравоохранения Замбии рапортовал о 10 413 заболевших. В министерстве здравоохранения страны сообщили, что холеру обнаружили почти в половине округов и в девяти из десяти провинций, и назвали эпидемию "проблемой национального масштаба". Количество зараженных продолжает расти, ежедневно врачи выявляют более 400 новых случаев. Всемирная организация здравоохранения направила в Замбию около 1,4 млн доз противохолерной вакцины.

Уровень смертности от холеры в Замбии сейчас существенно превышает среднестатистический – 4% при среднем показателе менее 1%. Ситуацию усложняют последствия сильных дождей и наводнений, из-за которых некоторые районы страны практически превратились в болота.

До этого локальные вспышки холеры происходили в других африканских государствах – Малави, Мозамбике, Нигерии, Уганде и Зимбабве. С начала 2023 года на юге Африки холерой заболели более 200 тыс. человек, свыше 3 тысяч умерли.

Еще в марте 2023 года ВОЗ предупреждала, что в мире крайне высок риск распространения холеры.