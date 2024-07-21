Вирус Чандипура стремительно распространяется в Индии: 50 человек заболели, 16 погибли

В индийском штате Гуджарат зафиксирована вспышка пока малоизученного, но быстро распространяющегося вируса Чандипура, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.ru, жертвами новой заразы уже стали 16 человек.

Вирус Чандипура передается через укусы комаров, клещей, москитов. Симптомы – отек и диарея – совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с заболеванием.



Так как Чандипура малоизучен, определенного лечения или вакцины от него нет.

Для борьбы с болезнью власти поручили распылить порошок малатиона в районах, где выявлен вирус. Также врачам велели немедленно предоставить интенсивное лечение пациентам с любыми формами лихорадки.

Ранее сообщалось, что в США объявили о вспышке листериоза. По информации Центра по контролю за заболеваниями, почти три десятка госпитализированы, жертвами стали два человека.