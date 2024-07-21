Вирус Чандипура стремительно распространяется в Индии: 50 человек заболели, 16 погибли
По информации Газета.ru, жертвами новой заразы уже стали 16 человек.
Вирус Чандипура передается через укусы комаров, клещей, москитов. Симптомы – отек и диарея – совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с заболеванием.
Так как Чандипура малоизучен, определенного лечения или вакцины от него нет.
Для борьбы с болезнью власти поручили распылить порошок малатиона в районах, где выявлен вирус. Также врачам велели немедленно предоставить интенсивное лечение пациентам с любыми формами лихорадки.
Ранее сообщалось, что в США объявили о вспышке листериоза. По информации Центра по контролю за заболеваниями, почти три десятка госпитализированы, жертвами стали два человека.