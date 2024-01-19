В Москве на главу узбекского землячества завели дело из-за поста в соцсетях о петухах

В Москве задержали главу узбекского землячества Усмана Баратова, он написал пост про цены на яйца, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Следственного комитета РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции", – отмечается в пресс-релизе СК.

Также сообщается, что Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Баратов разметил пост, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью, будто она говорит: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!".

Ранее сообщалось, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в российские торговые сети. Вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил Минсельхозу проработать этот вопрос.

