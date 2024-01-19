Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Москве на главу узбекского землячества завели дело из-за поста в соцсетях о петухах

В Москве на главу узбекского землячества завели дело за пост о петухах Фото: baratovusman/Instagram
В Москве задержали главу узбекского землячества Усмана Баратова, он написал пост про цены на яйца, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Следственного комитета РФ, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов и иные лица, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции", – отмечается в пресс-релизе СК.

Также сообщается, что Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Баратов разметил пост, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицей и надписью, будто она говорит: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!".

Ранее сообщалось, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в российские торговые сети. Вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил Минсельхозу проработать этот вопрос.

Читайте также

YouTube заблокировал канал "БесогонTV" режиссера Никиты Михалкова
YouTube заблокировал канал "БесогонTV" режиссера Никиты Михалкова
Флаг Украины
Ситуация в Украине: Зеленский потребовал направить замороженные активы РФ на нужды Украины
Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро
Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро
Диана Абдуллаева
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: