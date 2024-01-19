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Протесты в Башкортостане: шестерых человек арестовали после митинга в Уфе

Шесть человек арестовали после митинга в поддержку осужденного активиста в Уфе Фото: pixabay
Административный суд в российской Уфе отправил под арест шестерых участников митинга в поддержку активиста Фаиля Алсынова, из-за приговора которому в Башкортостане ранее разгорелись массовые беспорядки, сообщает Zakon.kz.

По сообщению РБК, шестерых участников митинга в поддержку Фаиля Алсынова арестовали на срок от десяти до 13 суток. Сама акция протеста состоялась 17 января.

"37-летний Фаиль Алсынов выступал за сохранение шихана (горы) Куштау, на которой Башкирская содовая компания планировала разработку месторождения. Планы вызвали протесты, после них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Алсынов был одним из лидеров организации "Башкорт", выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее признали экстремистской, после чего ликвидировали)", – сообщает РБК.

Ранее Алсынова внесли в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. 17 января суд в городе Баймак приговорил его к четырем годам лишения свободы. Дело в отношении активиста было связано с его речью на митинге против золотодобычи, в которой он, с точки зрения следствия, оскорбительно высказался об уроженцах Кавказа, Средней Азии и Армении.

После приговора Фаилю Алсынову в Баймаке начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки. По данным местных правоохранительных органов, пострадали несколько полицейских. Чтобы сдержать участников беспорядков, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственное управление Следственного комитета РФ по Башкортостану возбудило уголовное дело по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что осужденный Алсынов "надевал на себя маску доброго экоактивиста", но на самом деле призывал к отделению республики от России, и добавил, что власти "до конца не объяснили людям", в чем заключается вина общественника.

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