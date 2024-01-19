Флейту из человеческой кости пытались переслать из России в Германию

Ритуальную флейту из человеческой кости обнаружили российские таможенники в посылке, которую отправили из Москвы в Германию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ 19 января, российские таможенники при проверке бандероли, отправленной из Москвы в немецкий город Нюртинген, нашли необычный предмет – ритуальную флейту из человеческой кости.

В декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. Просветив бандероль с помощью рентгена, таможенники с изумлением обнаружили, что речь шла о тибетской флейте ганлин из человеческой кости.

"Таможенная экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Сам он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности", – сообщили в пресс-службе ФТС РФ.

Флейту передали сотрудникам МВД РФ для следственных действий. Не исключено, что к отправителю необычной посылки могут возникнуть вопросы у российских правоохранительных органов.



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