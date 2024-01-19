Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано около Греции

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр опубликовал информацию о том, что землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано у берегов Греции в Эгейском море, сообщает Zakon.kz.

По его данным, эпицентр находился в 22 км к востоку от города Кими, где проживает 2,9 тыс. человек, пишет ТАСС. Очаг залегал на глубине 10 км.



Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, на территории Казахстана зафиксировано землетрясение.