Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано около Греции
Фото: pixabay
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр опубликовал информацию о том, что землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано у берегов Греции в Эгейском море, сообщает Zakon.kz.
По его данным, эпицентр находился в 22 км к востоку от города Кими, где проживает 2,9 тыс. человек, пишет ТАСС. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, на территории Казахстана зафиксировано землетрясение.
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