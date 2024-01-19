Снегопад, туман и шквальный ветер ожидаются на большей части Казахстана

В Астане и 14 областях страны на 20 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.



На востоке, юге Кызылординской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На юге, востоке области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере области порывы 17-22 м/с. В Алматы временами ожидаются сильный снег, туман. В Конаеве временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На востоке, в горных районах области – низовая метель. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.



На западе, востоке Костанайской области ожидается туман.



На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге, востоке области – туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.



На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.



На горных перевалах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.



Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с.



Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают обильные осадки, но на следующей неделе будет теплая погода.