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Тегеран вывел свой спутник "Сорайя" на орбиту

Иран вывел спутник на орбиту Фото: скриншот видео
Правительство Ирана заявило о том, что спутник "Сорайя "успешно выведен на орбиту на высоту 750 км, сообщает Zakon.kz.

Информация опубликована в Telegram.

"Спутник "Сорайя", принадлежащий Иранскому космическому агентству (министерства информационных и телекоммуникационных технологий Ирана - ред.), был успешно запущен при помощи трехступенчатой твердотопливной ракеты-носителя "Гаем-100" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана - ред.) и выведен на орбиту на высоту 750 км", - говорится в сообщении правительства.

Министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур заявил в конце ноября, что Иран планирует осуществить запуск в космос 5 новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).

Ранее сообщалось, что на поверхность Луны высадился первый японский модуль.

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