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Полина Гагарина призналась в болезненном опыте участия в шоу "Голос"

певица Фото: Instagram/gagara1987
Российская певица Полина Гагарина рассказала, что опыт участия в шоу "Голос" оказался для нее болезненным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", на протяжении прошлого сезона участницы проекта пели с Гагариной, "целовали и обнимали ее", а затем выбирали в качестве наставника Владимира Преснякова, объяснила она. По этой причине исполнительница даже не хотела петь дуэтом с Анастасией Паньшиной, которая перепела ее хит "Спектакль окончен", хотя сам кавер оценила.

Впоследствии Гагарина все же спела с девушкой, поставив условие, что заберет ее в свою команду. Однако молодая исполнительница обратилась за наставничеством к Преснякову, объяснив, что это было ее давней мечтой. Победительница "Фабрики звезд-2" после этого удалилась за кулисы, а ситуацию в шутку назвала "абьюзом".

В июле сообщалось, что победителем шоу "Голос Казахстана" стал Динмухаммед Даулетов из Рудного.

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