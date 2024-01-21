В Италии разрешили "зиговать" в отдельных случаях

Верховный кассационный суд Италии разрешил римское приветствие, которое использовалось также в фашистской Германии, если оно не выполняется с целью восстановления фашистской партии, сообщает Zakon.kz

"Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда создает конкретную угрозу общественному порядку", - передает итальянская газета Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта из зала суда. После чего суд постановил не считать подобное приветствие в определенных случаях как угрозу.

В Древнем Риме использовалось приветствие - римский салют в форме поднятия правой руки вперед, поэтому оно получило такое название. В XX веке римский салют был распространен среди последователей фашизма. Сначала его стали использовать в Италии при Бенито Муссолини, а затем он перешел и в гитлеровскую Германию.