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Собак разрешили брать на работу сенаторам Италии

собак разрешили брать на работу сенаторам Италии, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 21:11 Фото: pixabay
Сенат Италии принял поправки в регламент безопасности, которые позволят сенаторам приходить на работу со своими собаками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Adnkronos, такое предложение внесла сенатор Микаэла Бьянкофьоре, которая хотела приходить на работу с мопсом Пагги. Она добивалась принятия данного решения на протяжении полутора лет. В октябре прошлого года сенатор получила поддержку от председателя верхней палаты парламента Иньяцио Ла Руссы, хозяйки немецкой овчарки.

Отмечается, что поправки в регламент предусматривают допуск одной собаки на каждого заявителя. Для этого владельцам потребуется указать место работы и маршрут передвижения. При этом питомцы сенаторов "должны находиться в переноске, если они небольшого размера, или на поводке, длина которого не должна превышать 1,5 метра", пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Атырау дети боятся уличных собак.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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