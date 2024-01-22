Появились первые кадры с места крушения самолета в Афганистане

В Сети опубликованы первые кадры с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане и фотографии выживших членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

22 января Hurriyat Radio опубликовало первые кадры с места падения российского самолета Falcon 10, выполнявшего чартерный санитарный рейс из Индии в Россию и потерпевшего крушение в Афганистане.

На кадрах видны обломки самолета с бортовым номером. Также появилось первое фото членов экипажа, которым удалось выжить в авиакатастрофе.

В каком состоянии выжившие находятся сейчас, пока не уточняется. Сейчас они ждут вертолет, который доставит их сначала в Кабул для оказания первой помощи, а затем в Россию.



Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия, Москва). Он потерпел крушение 21 января на территории Афганистана. На борту находились шесть человек – четыре члена экипажа и супружеская чета предпринимателей из России. По имеющейся информации, пассажиры погибли, членам экипажа удалось спастись и обратиться за помощью к местным жителям.

