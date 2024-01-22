Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появились первые кадры с места крушения самолета в Афганистане

Появились первые кадры с места крушения самолета в Афганистане Фото: скриншот видео
В Сети опубликованы первые кадры с места крушения самолета Falcon 10 в Афганистане и фотографии выживших членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

22 января Hurriyat Radio опубликовало первые кадры с места падения российского самолета Falcon 10, выполнявшего чартерный санитарный рейс из Индии в Россию и потерпевшего крушение в Афганистане.

На кадрах видны обломки самолета с бортовым номером. Также появилось первое фото членов экипажа, которым удалось выжить в авиакатастрофе.

В каком состоянии выжившие находятся сейчас, пока не уточняется. Сейчас они ждут вертолет, который доставит их сначала в Кабул для оказания первой помощи, а затем в Россию.

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия, Москва). Он потерпел крушение 21 января на территории Афганистана. На борту находились шесть человек – четыре члена экипажа и супружеская чета предпринимателей из России. По имеющейся информации, пассажиры погибли, членам экипажа удалось спастись и обратиться за помощью к местным жителям.

Читайте также

Путина пригласили в Северную Корею
Самый близкий друг: Путин посетит Северную Корею
Крупнейший индуистский храм открыли на месте мечети
Тысячи паломников и протесты мусульман: крупнейший индуистский храм открыли на месте мечети
Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае
Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае
Никита Дробны
Россия Афганистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
"Спасибо за исполненную мечту детства": Димаш трогательно поздравил Доминго с 83-летием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: