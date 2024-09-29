Сотни людей вышли на улицы Парижа в поддержку права на аборт во всем мире

Жители и гости Парижа (Франция) вышли на марш в поддержку права на аборт для женщин во всем мире через шесть месяцев после того, как Франция стала первой страной, гарантировавшей в конституции право женщины на прерывание беременности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, участники акции протеста, организованной группами гражданского общества в ознаменование Международного дня безопасного аборта, призвали к расширению и упрощению доступа к абортам во Франции, осудили сокращение бюджета, сокращение персонала и закрытие абортариев и родильных отделений.

Сара Дюроше, президент французской некоммерческой организации по планированию семьи, заявила, что француженкам иногда приходится ехать в другой регион, чтобы получить доступ к медицинским услугам.

В этом году Франция стала единственной страной, которая прямо гарантирует право женщины на добровольное прерывание беременности. Законодатели подавляющим большинством голосов одобрили законопроект, закрепляющий право на аборт в конституции.