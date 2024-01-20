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Шествием из Парижа в Брюссель французы решили выразить поддержку палестинцам

Франция Фото: X(Twitter)/@SylBffn
Несколько сотен человек пройдут пешком от Парижа до Брюсселя, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте объединения пишут, что участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины.

"Давайте выступим за право палестинцев на жизнь! И против безнаказанности израильского правительства!" – призывают представители ассоциации.

Как уточняется, протестующие требуют немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, право палестинских беженцев на возвращение на свою землю, прекращения убийств и арестов в Палестине, защиту палестинского народа и необходимую гуманитарную помощь палестинцам.

Согласно карте, которая опубликована на сайте движения, часть маршрута протестующие пройдут пешком, часть на автобусе и на поезде.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

14 января представители Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа заявили о том, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тыс. человек.

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