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Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае

Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае Фото: pixabay
Не менее 47 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня, произошедшего утром 22 января в китайской провинции Юньнань, сообщает Zakon.kz.
По сообщению китайского информагентства Xinhua, 47 человек оказались под обломками зданий в результате оползня, случившегося на юго-западе КНР утром 22 января. Природное бедствие обрушилось на деревню, входящую в административные границы города Чжаотун в провинции Юньнань.
"Более 200 спасателей при поддержке 33 пожарных машин и 10 экскаваторов участвуют в поисках пропавших после катастрофы, произошедшей в деревне Лянгшуй", – пишет Xinhua.

Пострадавшая деревня расположена в горах. Оползень сошел ранним утром, в 5:51 по местному времени, когда большинство жителей находились дома. Первоначально сообщалось о 44 находящихся под завалами людях, вскоре официальное число пропавших увеличилось до 47. По предварительным данным, оползень снес 18 домов.

По данным The Guardian, из деревни Лянгшуй экстренно эвакуировали более 200 жителей. Идет разбор завалов.

Неделей ранее сотни туристов оказались в снежном плену из-за схода лавины в китайском регионе Синьцзян.

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