Десятки людей оказались под завалами из-за оползня в Китае

Не менее 47 человек оказались погребены под завалами в результате схода оползня, произошедшего утром 22 января в китайской провинции Юньнань, сообщает Zakon.kz.

"Более 200 спасателей при поддержке 33 пожарных машин и 10 экскаваторов участвуют в поисках пропавших после катастрофы, произошедшей в деревне Лянгшуй", – пишет Xinhua.

An unknown number of villagers were buried in a landslide in China's Yunnan early Monday. Search and rescue for the missing is underway. #China pic.twitter.com/QkrTkKwViY — China Xinhua News (@XHNews) January 22, 2024

По сообщению китайского информагентства Xinhua , 47 человек оказались под обломками зданий в результате оползня, случившегося на юго-западе КНР утром 22 января. Природное бедствие обрушилось на деревню, входящую в административные границы города Чжаотун в провинции Юньнань.

Пострадавшая деревня расположена в горах. Оползень сошел ранним утром, в 5:51 по местному времени, когда большинство жителей находились дома. Первоначально сообщалось о 44 находящихся под завалами людях, вскоре официальное число пропавших увеличилось до 47. По предварительным данным, оползень снес 18 домов.

По данным The Guardian, из деревни Лянгшуй экстренно эвакуировали более 200 жителей. Идет разбор завалов.

Неделей ранее сотни туристов оказались в снежном плену из-за схода лавины в китайском регионе Синьцзян.

