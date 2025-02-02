#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.14
537.57
5.27
Туризм

В Южной Африке открылся крупнейший индуистский храм в полушарии

В Южной Африке открылся крупнейший индуистский храм в Южном полушарии, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 04:30 Фото: NDTV
2 февраля в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) состоялось открытие крупнейшего индуистского храма и культурного комплекса в Южном полушарии. В церемонии приняли участие десятки верующих, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, несмотря на то, что менее двух процентов южноафриканцев идентифицируют себя с индуизмом, это самая распространенная религия среди индийской общины страны.

Толпы верующих прибыли еще до рассвета, чтобы принять участие в ритуалах освящения, которые возглавил духовный лидер конфессии Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха (БАПС) Махант Свами Махарадж. 92-летний верующий приехал из Индии специально.

Представитель храма Хеманг Десаи сообщил, что хочет, чтобы это место стало "местом межкультурного, межрелигиозного диалога и обмена".

К другим новостям туризма. Ранее туристов предупредили о повышенной вулканической активности в Греции.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Звездное небо "Долины предков" в Туркестанской области показал гид
Туризм
13:51, 01 февраля 2025
Звездное небо "Долины предков" в Туркестанской области показал гид
Туристов предупредили о повышенной вулканической активности в Греции
Туризм
02:40, 01 февраля 2025
Туристов предупредили о повышенной вулканической активности в Греции
Новой точкой экономического роста должен стать туризм – Токаев
Туризм
12:44, 28 января 2025
Новой точкой экономического роста должен стать туризм – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: