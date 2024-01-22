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Страшный ураган в третий раз за два месяца обрушился на Великобританию и Ирландию

Страшный ураган в третий раз за два месяца обрушился на Великобританию и Ирландию Фото: pixabay
Мощный ураган обрушился на Британские острова. В Ирландии и Великобритании из-за разгула стихии возникли перебои в электроснабжении, наводнения и проблемы с транспортом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 22 января, из-за мощного урагана Айша, который обрушился на Великобританию и Ирландию, сотни тысяч людей остались без света.

В Ирландии из-за аварий, связанных с ураганом, остались без электроснабжения около 230 тысяч домов. В Северной Ирландии отключения затронули еще порядка 53 тысяч домовладений. В аэропорту Дублина из-за штормового ветра и ливня отменили 29 рейсов. Береговая охрана Ирландии предупредила об "ужасных погодных условиях" и призвала граждан держаться подальше от моря.

В Соединенном Королевстве метеорологи предупредили, что днем 22 января возможны торнадо. Сильнее всего непогода разгулялась на северо-западе Англии и в Уэльсе. В Шотландии утром понедельника полностью закрыли все железные дороги из-за сильного ветра и ливней. Королевская метеослужба предупредила британцев о риске "повреждений домов и имущества, падения деревьев, перебоев в электроснабжении, летающих обломков, высоких волн и наводнений".

По всей Великобритании действует штормовое предупреждение "желтого" уровня. Многие дороги перекрыты из-за непогоды, другие заблокированы упавшими деревьями. В аэропортах пассажиров предупреждают о повсеместных задержках рейсов из-за шторма.

Синоптики предупреждают, что дожди и сильный ветер сохранятся на Британских островах и во вторник 23 января. Лишь к среде ураганный фронт наконец пройдет дальше на северо-восток.

Британские острова страдают от серии мощных штормов уже больше месяца. В декабре 2023 года разрушительные ураганы обрушились сначала на Ирландию, а затем на Шотландию и север Англии.

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