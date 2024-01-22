В Москве заочно арестовали популярного блогера Александра Шпака

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака за распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщает Zakon.kz.

Шпак, получивший известность из-за эпатажной внешности, арестован на два месяца, которые начнут исчисляться с момента его задержания.

"Судом в отношении Шпака избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время блогер находится за границей.

Шпака объявили в розыск еще 13 января 2024 года. Тогда предполагалось, что на него могло быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в нескольких административных нарушениях по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). По каждому из нарушений он получил штраф.

Несколько дней ранее сообщалось, что комик Александр Гудков вернулся в Россию. Гудков покинул страну еще в 2022 году. Тогда же в YouTube был опубликован видеоклип Александра "Я узкий", который является пародией на ролик певца Shaman "Я русский". Теперь эта композиция может обернуться для шоумена серьезными неприятностями.