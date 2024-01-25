Женщинам в Японии впервые разрешили участвовать в "голом фестивале"

Жительницам Японии впервые разрешили принять участие в традиционном празднике хадака-мацури, главной частью которого считается шествие, участники которого надевают минимум одежды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в 2024 году японки впервые в истории смогут принять участие в празднике хадака-мацури. Это фестиваль, кульминация которого – ритуальное шествие практически обнаженных людей, призванное отогнать злых духов и принести удачу.

Каждый февраль тысячи японцев в одних набедренных повязках проходят шествием к синтоистскому святилищу в Инадзаве. Праздник проводят уже 1250 лет, и до сих пор он считался исключительно мужским – женщинам участвовать в хадака-мацури ни разу не разрешали. Но в 2024 году организаторы фестиваля объявили, что к шествию впервые присоединится группа из примерно 40 женщин.

В отличие от мужчин, участницы хадака-мацури будут полностью одеты. Они совершат ритуальные подношения бамбуковых стеблей в храме. В это время мужчины, облаченные лишь в набедренные повязки, банданы и носки, устроят традиционную ритуальную потасовку, в ходе которой "передадут невезение" заранее выбранному человеку, которого затем отправят для очистительного ритуала в святилище.

Общественница Айяка Сузуки, добивавшаяся отмены неофициального запрета на участие женщин в "голом фестивале", заявила, что стремилась принять участие в празднике с детских лет. Она отметила, что уже давно бы это сделала, если бы родилась мальчиком. Общественница добавила, что планирует помолиться о благополучии своей семьи и людей, пострадавших от недавнего землетрясения в Японии.

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