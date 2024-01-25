Массовая забастовка в Аргентине привела к транспортному коллапсу

Тысячи жителей Аргентины не вышли на работу, протестуя против экономической политики нового президента страны Хавьера Милея. Это может нанести и без того ослабленной экономике Аргентины потери в миллионы долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN , в Аргентине 24 января началась общенациональная забастовка против экономической политики президента Хавьера Милея, объявленная профсоюзами. Противники Милея провели акцию протеста, устроив шествие к зданию конгресса в Буэнос-Айресе, в котором приняли участие тысячи людей.

Профсоюзных активистов и многих аргентинцев, особенно придерживающихся левых идей, не устраивают начатые новым президентом Хавьером Милеем экономические реформы. Милей анонсировал резкое сокращение государственных расходов в социальной сфере, упрощение приватизации государственных компаний и отмену мер поддержки в отношении граждан и предприятий. По словам протестующих, страна под властью Милея – это "не та Аргентина, которую они хотят оставить детям и внукам".

Забастовка привела к транспортному коллапсу в стране. Главный аргентинский авиаперевозчик Aerolíneas Argentinas 24 января полностью прекратил работу, что привело к отмене 295 рейсов. Из-за забастовки более 20 тыс. авиапассажиров не смогли добраться до места назначения. По данным компании, ущерб в связи с невыходом ее сотрудников на работу составил более 2,5 млн долларов.

Министерство общественной безопасности Аргентины предупредило протестующих о необходимости соблюдать правовые акты, запрещающие перекрывать дороги и частично ограничивающие проведение пикетов.

Это не первые массовые протесты против нового президента и правительства в Аргентине. Ранее аргентинцы уже выходили на улицы в декабре 2023 года.