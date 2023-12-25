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Цены на бензин в Аргентине взлетели на 60%

Цены на бензин в Аргентине взлетели на 60% Фото: wikimedia
После прихода к власти нового президента Хавьера Милея, который резко обесценил национальную валюту и намерен радикально сократить участие государства в экономике, цены на топливо в Аргентине выросли на 60% за две недели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, спустя две недели после прихода к власти нового президента Хавьера Милея в Аргентине резко выросла стоимость потребительских товаров. Выигравший выборы благодаря программе радикальных экономических реформ Милей предупреждал аргентинцев, что "прежде чем станет лучше, может стать хуже" – но не все жители страны оказались к этому готовы.

Аргентина уже давно сталкивается с чудовищной инфляцией – она составляла 160% в годовом выражении. Борьба с этим явлением была частью предвыборной программы Хавьера Милея. Но пока что тенденции таковы, что за две недели бензин подорожал на 60%, говядина выросла в цене на 73%, а овощи – в полтора раза. Другие потребительские товары тоже стремительно дорожают, в первую очередь импортные.

К взлету цен привела резкая девальвация национальной валюты, песо, которую провело новое правительство. В перспективе Хавьер Милей планирует перевести страну на использование доллара США как основной валюты. Но пока этого не произошло: песо обесценивается, цены растут еженедельно, а доходы населения не поспевают за инфляцией.

Пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни заявил, что ускорение инфляции – неизбежное следствие того, что расшатанную экономику Аргентины "наконец починили". По его словам, 46 млн аргентинцев будут вынуждены пережить очередное экономическое потрясение, прежде чем ситуация наконец наладится.

"Мы столкнулись со множеством проблем и нерешенных вопросов, на которые только начинаем отвечать. Нас неизбежно ожидают несколько месяцев высокой инфляции", – предупредил Адорни.

Хавьер Милей выиграл выборы, анонсировав резкое сокращение доли государства в экономике и упразднение неэффективных министерств. Его предшественники, левые, использовали принудительное регулирование цен (в том числе на газ, электроэнергию и общественный транспорт) за счет субсидий. Милей отменил эти субсидии спустя два дня после вступления в должность, что привело к скачку цен.

Экономисты считают, что радикальные меры, принятые Милеем, необходимы для восстановления аргентинской экономики, но признают, что для простых граждан они могут стать "шоковой терапией". В ближайшие несколько месяцев особенно тяжело придется самым бедным жителям страны. Цены на все товары, по прогнозам аналитиков, в ближайший месяц вырастут на 25-30%, а к февралю инфляция может составить все 80%.

Несмотря на рост цен и массовые протесты, которые прошли в Буэнос-Айресе на минувшей неделе, сторонники Хавьера Милея продолжают в него верить. Голосовавшие за нового президента аргентинцы считают, что он сдержит свои обещания – пусть даже для этого придется несколько месяцев жить в режиме жесткой экономии.

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