Найдены черные ящики упавшего в Белгородской области самолета Ил-76

На месте крушения самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области, найдены бортовые самописцы. Черные ящики изучат российские следователи, сообщает Zakon.kz.

По сообщению российского государственного информагентства РИА "Новости", 25 января на месте авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области РФ обнаружили прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, находившиеся на борту упавшего самолета. Бортовые самописцы в хорошем состоянии, их передали следователям.

Российская сторона утверждает, что самолет сбили украинские военные. По данным министерства обороны РФ, на борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Список погибших членов экипажа опубликовали ранее. Минобороны РФ назвало падение самолета терактом.

"Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области", – пишет РИА "Новости".

Украинские СМИ сначала сообщили, что падение самолета в Белгородской области – "это работа ВСУ", а на борту Ил-76 находились ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300. Затем они отредактировали свои публикации. В министерстве обороны Украины заявили, что проверяют информацию.