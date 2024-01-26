Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Крушение Ил-76 в Белгородской области РФ: Совбез ООН провел заседание

Крушение Ил-76 в Белгородской области: Совбез ООН провел заседание Фото: wikimedia
Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное ситуации с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Никаких резолюций по его итогам не приняли, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает VOA News, Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное по требованию России после катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, произошедшей 24 января. По версии РФ, самолет, в котором находились пленные украинские военные, был сбит ВСУ. Украинская сторона ранее утверждала, что Ил-76 перевозил ракеты. На заседании Совбеза как Россия, так и Украина призвали к объективному расследованию инцидента.

Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло отметила, что крушение самолета очевидным образом было связано с российско-украинским военным конфликтом и призвала обе стороны "воздержаться от действий, заявлений или предположений, которые могут привести к дополнительной эскалации".

Представители РФ обвинили Киев в том, что украинские военные сбили самолет, перевозивший 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых планировали вернуть Украине в рамках обмена. По версии российской стороны, Ил-76 стал целью ракеты ПВО, выпущенной с территории Харьковской области.

Украинская сторона заявила, что настаивает на международном расследовании авиакатастрофы, которое должно будет установить конкретные факты. Представитель Украины при Совбезе ООН, Кристина Гайовишин, обвинила ФСБ и вооруженные силы РФ в том, что они якобы не позволили экстренным службам осмотреть место происшествия. По ее словам, после катастрофы в морг Белгорода отправили только пять трупов, и на видео с места крушения Ил-76 не видны никакие следы человеческих останков.

Представитель России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский назвал заявление украинской стороны "параноидальной бессмыслицей".

Члены Совета предостерегли стороны конфликта от взаимных обвинений до того, как расследование установит конкретные факты. Пока что Совбез не может установить, находились ли в потерпевшем крушении самолете военнопленные.

Самолет Ил-76, в котором, по версии российского минобороны, находились пленные украинские военнослужащие, упал в Белгородской области РФ 24 января. Российская сторона утверждает, что самолет сбили украинские военные. Украинские СМИ также опубликовали информацию о том, что "это работа ВСУ", но позже отредактировали свои материалы. Официально подтверждена гибель шести членов экипажа, один из которых был уроженцем Казахстана.

Читайте также

Король Великобритании успешно перенес операцию
Король Великобритании успешно перенес операцию
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен тел военнослужащих
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен телами военнослужащих
Никита Дробны
Россия ООН Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: