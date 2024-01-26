Крушение Ил-76 в Белгородской области РФ: Совбез ООН провел заседание

Совет безопасности ООН провел заседание, посвященное ситуации с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Никаких резолюций по его итогам не приняли, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает VOA News, Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное по требованию России после катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, произошедшей 24 января. По версии РФ, самолет, в котором находились пленные украинские военные, был сбит ВСУ. Украинская сторона ранее утверждала, что Ил-76 перевозил ракеты. На заседании Совбеза как Россия, так и Украина призвали к объективному расследованию инцидента.

Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло отметила, что крушение самолета очевидным образом было связано с российско-украинским военным конфликтом и призвала обе стороны "воздержаться от действий, заявлений или предположений, которые могут привести к дополнительной эскалации".

Представители РФ обвинили Киев в том, что украинские военные сбили самолет, перевозивший 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых планировали вернуть Украине в рамках обмена. По версии российской стороны, Ил-76 стал целью ракеты ПВО, выпущенной с территории Харьковской области.

Украинская сторона заявила, что настаивает на международном расследовании авиакатастрофы, которое должно будет установить конкретные факты. Представитель Украины при Совбезе ООН, Кристина Гайовишин, обвинила ФСБ и вооруженные силы РФ в том, что они якобы не позволили экстренным службам осмотреть место происшествия. По ее словам, после катастрофы в морг Белгорода отправили только пять трупов, и на видео с места крушения Ил-76 не видны никакие следы человеческих останков.

Представитель России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский назвал заявление украинской стороны "параноидальной бессмыслицей".

Члены Совета предостерегли стороны конфликта от взаимных обвинений до того, как расследование установит конкретные факты. Пока что Совбез не может установить, находились ли в потерпевшем крушении самолете военнопленные.

Самолет Ил-76, в котором, по версии российского минобороны, находились пленные украинские военнослужащие, упал в Белгородской области РФ 24 января. Российская сторона утверждает, что самолет сбили украинские военные. Украинские СМИ также опубликовали информацию о том, что "это работа ВСУ", но позже отредактировали свои материалы. Официально подтверждена гибель шести членов экипажа, один из которых был уроженцем Казахстана.