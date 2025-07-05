Во Франции разбился самолет

В департаменте Эндр, расположенном в центральной части Франции, потерпел крушение одномоторный самолет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 июля пишет издание Le Parisien.

Трагедия произошла на аэродроме Шатору. По предварительным данным, во время взлета у воздушного судна отказал двигатель. Самолет не смог набрать высоту и рухнул в конце взлетно-посадочной полосы.

На борту находился только пилот – мужчина 60 лет. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Туристический самолет Cessna 172 упал в Эр-э-Луар на севере центральной части Франции, погибли три человека.