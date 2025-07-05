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Мир

Во Франции разбился самолет

Франция, самолет, крушение , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 18:20 Фото: pixabay
В департаменте Эндр, расположенном в центральной части Франции, потерпел крушение одномоторный самолет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 июля пишет издание Le Parisien.

Трагедия произошла на аэродроме Шатору. По предварительным данным, во время взлета у воздушного судна отказал двигатель. Самолет не смог набрать высоту и рухнул в конце взлетно-посадочной полосы.

На борту находился только пилот – мужчина 60 лет. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Туристический самолет Cessna 172 упал в Эр-э-Луар на севере центральной части Франции, погибли три человека. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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