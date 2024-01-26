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Выживший пилот рассказал подробности крушения российского самолета в Афганистане

Выживший пилот рассказал подробности крушения российского самолета в Афганистане Фото: pixabay
Чудом уцелевшие при крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане члены экипажа вернулись в Москву и впервые рассказали журналистам подробности авиакатастрофы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают "Известия" 26 января, вернувшийся в Москву пилот разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадий Грачев поделился подробностями трагического происшествия. Он рассказал, что экипаж с трудом сумел посадить воздушное судно на вершине горы.

"В результате наших грамотных действий мы посадили самолет. Мы сели на пике горы. Были технические проблемы. Мы провели полтора суток на морозе, потом нас медики стали вытаскивать. Нас выводили с высоты в четыре тысячи метров, по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне". Аркадий Грачев

Пилот рассказал, что члены экипажа видели деревню с высоты и решили пойти туда за помощью. Самолет долго не искали, поскольку его засекли в другом месте. Аварийный маячок сработал, но его по какой-то причине не запеленговали.


По словам летчика, жители Афганистана тепло отнеслись к пострадавшим российским пилотам и приносили им в больницу домашнюю еду.

Российский самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января, на следующий день стало известно о его крушении на территории Афганистана. На борту находились четыре члена экипажа, которые выжили, и супружеская пара россиян, которых экстренно доставляли в Москву для оказания медпомощи (они погибли). Ранее афганские СМИ опубликовали первые кадры с места происшествия и фото выживших летчиков.

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