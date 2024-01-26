МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

Известного писателя Бориса Акунина объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

В базу федерального розыска МВД добавили писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Эти данные обнаружила "Медиазона".

"В декабре против осуждавшего войну в Украине историка возбудили уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК) и о распространении "фейков" о российской армии (207.3 УК). Силовики в рамках производства приходили с обыском в московское издательство "Захаров", издающее книги Акунина", – пишет издание.

В январе 2024 года Россия включила Акунина в реестр "иноагентов".

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