Предотвращение геноцида в Газе: Израиль обвинил суд ООН в антисемитской предвзятости

После того, как Международный суд вынес решение, согласно которому, Израиль должен принять все меры по предотвращению геноцида в Газе, израильские чиновники обвинили суд в антисемитской предвзятости, сообщает Zakon.kz.

Согласно решению суда, Израиль должен принять "все меры по предотвращению геноцида в секторе Газа". Постановление также включает шесть так называемых временных мер для защиты палестинцев, включая приказ Израилю предотвратить смерть и разрушения и обеспечить предоставление основных услуг и гуманитарной помощи населению полосы, оказавшемуся в ловушке.

Однако, в таком решении Международного суда израильская сторона усмотрела нарушение фундаментальных прав. В частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об антисемитской предвзятости суда, пишет The Guardian.

"Гнусная попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве [на самооборону] является вопиющей дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отвергнут Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, не только ложно, оно возмутительно, и порядочные люди во всем мире должны его отвергнуть". Биньямин Нетаньяху

Йоав Галлант, министр обороны Израиля назвал решение суда удовлетворить просьбу Южной Африки обсудить заявление о геноциде в секторе Газа антисемитской.

"Этот суд ищет не справедливости, а, скорее, преследования еврейского народа. К решениям, которые ставят под угрозу дальнейшее существование государства Израиль, нельзя прислушиваться. И мы должны продолжать побеждать врага до полной победы", – написал в соцсетях Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля.

В пятницу, 26 января, суд ООН постановил принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа Израилем. При этом, в решении суда не говорится о полном прекращении огня.