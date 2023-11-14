Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в секторе Газа и подала иск в МУС

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили адвокаты правящей Партии справедливости и развития.

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21 века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", – написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк.

Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что подал иск вместе с двумя другими адвокатами через министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС.

По его словам, иск состоит из 23 страниц.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.

Сообщалось, что израильская армия взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа, где могут укрываться боевики ХАМАС.

Позже министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа в ходе наземной операции израильских военных.