Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе

Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе Фото: pixabay
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

При этом суд не потребовал немедленного прекращения огня. Решение было принято после рассмотрения иска Южной Африки, в котором обвиняется Израиль в возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и его наказании.

"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", – сказала председатель суда Джоан Донохью.

Как сообщает Еuronews, в документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

В свою очередь Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.

Ранее власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС заключить двухмесячное перемирие ради освобождения заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Читайте также

Король Великобритании успешно перенес операцию
Король Великобритании успешно перенес операцию
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен тел военнослужащих
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен телами военнослужащих
Диана Абдуллаева
ООН Израиль Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: