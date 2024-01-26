Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

При этом суд не потребовал немедленного прекращения огня. Решение было принято после рассмотрения иска Южной Африки, в котором обвиняется Израиль в возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и его наказании.



"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", – сказала председатель суда Джоан Донохью.

Как сообщает Еuronews, в документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

В свою очередь Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.

Ранее власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС заключить двухмесячное перемирие ради освобождения заложников, которых удерживают в секторе Газа.