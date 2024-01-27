В Фергане проводили петушиные бои за деньги

В Фергане задержаны лица, организовавшие петушиные бои. Злоумышленники устроили арену для петушиных боев и собирали с участников по 50 тысяч сумов, сообщает Zakon.kz.

О задержании, проведенном оперативниками, рассказали в УВД Ферганской области.

По информации пресс-службы, пятеро жителей Кувинского района устроили незаконные петушиные бои, основанные на азарте и риске. Они привлекли 400 участников и организовали арену для петушиных боев в махалле "Мустакиллик" в Фергане.

Членов банды задержали в момент, когда они собирали с каждого участника по 50 тысяч сумов.

Кроме того, в ходе мероприятия в качестве вещественных доказательств из кассы было изъято 84 миллиона сумов, 3750 долларов и более 8000 кыргызских сомов, а у участников изъято 14 миллионов сумов, 14 петухов и другие вещи.

По данному факту проводится дознание.

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