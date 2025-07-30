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Мир

На Бали петух убил зрителя на арене петушиных боев

Петушиные бои на Бали, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 04:59 Фото: SCMP
Трагедия произошла в городе Денпасар (Индонезия). 50-летний И Ненгах Судана наблюдал за тадженом – традиционным балийским петушиным боем. Это закончилось для мужчины летальным исходом, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, перед поединком к лапам петухов прикрепили острые металлические лезвия. Неожиданно одна из птиц вырвалась на свободу. Она бросилась на другую, но промахнулась и случайно попала в живот стоявшему рядом Судане.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Петушиные бои представляют собой часть ритуала очищения в балийском индуизме, а жертвоприношение в виде крови проигравшего петуха используют для изгнания злых духов.

Петушиные бои без религиозной подоплеки считаются в Индонезии азартной игрой и запрещены законом. Несмотря на это, они по-прежнему распространены.

Ранее российским врачам пришлось оперировать во время мощнейшего землетрясения на Камчатке.

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Аксинья Титова
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